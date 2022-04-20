Оттава, 20 апреля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Одному из организаторов конвоя дальнобойщиков в Канаде Пэту Кингу выдвинуты обвинения в лжесвидетельствовании и препятствовании правосудию, сообщает 19 апреля The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Конвой свободы

Кинга, которого арестовали 18 февраля, обвинили в трех эпизодах по каждому пункту обвинения. Кинг уже проходит по 10 обвинениям в связи с массовыми протестами против жестких карантинных мер, среди них мелкое хулиганство, угрозы, препятствование работы полиции и неподчинение постановлению суда.

Издание The Epoch Times отметило, что арест Кинга — последний в череде громких задержаний канадских протестующих.

В середине февраля полиция столицы Канады Оттавы начала арестовывать участников акции протеста, получившей название «Конвой свободы». Протесты, которые продолжались в течение трех недель, нарушили жизнь города и вынудили полицию заблокировать некоторые районы Оттавы.

Представитель другого организатора протестных акций, Тамары Лич, раскритиковал ее арест, назвав его »абсолютно необоснованным и позором для любой либеральной демократии, хотя и не неожиданным».