Эр-Рияд, , 13:03 — REGNUM Представители кабинета министров Саудовской Аравии рассмотрели условия инвестиционного соглашения с властями Египта. Об этом 20 апреля сообщает официальное информационное агентство SPA.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, правительство одобрило выделение средств, принадлежащих Суверенному инвестиционному фонду Саудовской Аравии, на спонсирование ряда проектов.

Отмечается, что речь идёт о саудовских инвестициях в инфраструктуру, а также в энергетический и финансовый сектора египетской экономики. Соглашение об инвестициях было заключено между Египтом и Саудовской Аравией 30 марта 2022 года.

В Каире рассчитывают на саудовскую финансовую поддержку в реализации ряда проектов, имеющих ключевое значение для экономики страны в контексте резкого роста мировых цен на энергоносители.