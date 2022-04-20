Эр-Рияд, 20 апреля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Представители кабинета министров Саудовской Аравии рассмотрели условия инвестиционного соглашения с властями Египта. Об этом 20 апреля сообщает официальное информационное агентство SPA.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По данным журналистов, правительство одобрило выделение средств, принадлежащих Суверенному инвестиционному фонду Саудовской Аравии, на спонсирование ряда проектов.

Отмечается, что речь идёт о саудовских инвестициях в инфраструктуру, а также в энергетический и финансовый сектора египетской экономики. Соглашение об инвестициях было заключено между Египтом и Саудовской Аравией 30 марта 2022 года.

В Каире рассчитывают на саудовскую финансовую поддержку в реализации ряда проектов, имеющих ключевое значение для экономики страны в контексте резкого роста мировых цен на энергоносители.