Москва, 20 апреля 2022, 12:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин на совещании 20 апреле обсудит с металлургами алгоритм поддержки отрасли и меры борьбы с «враждебными проявлениями» извне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, российская металлургическая отрасль относится к числу мировых лидеров.
Как сообщало ИА REGNUM, на фоне специальной военной операции на Украине США и страны Европы ввели санкции в отношении России, которые поддержали другие государства. Всего в отношении России ведено порядка 8 тыс. санкций.