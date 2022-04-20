Москва, , 12:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин на совещании 20 апреле обсудит с металлургами алгоритм поддержки отрасли и меры борьбы с «враждебными проявлениями» извне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, российская металлургическая отрасль относится к числу мировых лидеров.

«Наши металлурги сейчас, как и многие другие отрасли, начали сталкиваться с враждебным отношением, недружественными шагами. Наши компании испытывают определенные трудности. И совещание будет проводиться для того, чтобы выработать алгоритм поддержки отрасли и борьбы с этими враждебными проявлениями», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне специальной военной операции на Украине США и страны Европы ввели санкции в отношении России, которые поддержали другие государства. Всего в отношении России ведено порядка 8 тыс. санкций.