Ростов-на-Дону, 20 апреля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В 2021 года в Ростовской области урожай сахарной свёклы увеличился более чем вдвое. Это следует из доклада Ростовстата «Окончательные итоги уборки урожая сельскохозяйственных культур в 2021 году», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Diógenes el Filósofo Сахарная свекла

В 2021 году хлеборобы намолотили 13,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 9% превысило показатели 2020 года. Труд селян и благоприятные погодные условия позволили Ростовской области занять первое место по сбору пшеницы (11,6 млн тонн) и подсолнечника (около 2 млн тонн). Заметно выросла и урожайность зерновых культур.

Кроме того, погода способствовала увеличению сбора сахарной свеклы — более чем в 2,2 раза до 824,4 тыс. тонн при урожайности 497 центнеров с гектара (+90% к 2020 году).

Донскими хозяйствами собрано 532,8 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта. Урожай картофеля составил 335,3 тыс. тонн (+3%).