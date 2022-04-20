Узловая, Тульская область, , 12:55 — REGNUM Пожилая женщина потушила Вечный огонь на площади Победы в городе Узловая Тульской области, об этом утром 20 апреля сообщили местные СМИ.

Вечный огонь Марина Каширская © ИА REGNUM

Женщину установили благодаря камерам видеонаблюдения. Известно, что подозреваемой 65 лет. По данным «Тульских новостей», полицией возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму полиция задержала пожилую женщину, которая подозревается в осквернении могилы военнослужащего, погибшего во время спецоперации.