Узловая, Тульская область, 20 апреля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Пожилая женщина потушила Вечный огонь на площади Победы в городе Узловая Тульской области, об этом утром 20 апреля сообщили местные СМИ.

Марина Каширская ИА REGNUM Вечный огонь

Женщину установили благодаря камерам видеонаблюдения. Известно, что подозреваемой 65 лет. По данным «Тульских новостей», полицией возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму полиция задержала пожилую женщину, которая подозревается в осквернении могилы военнослужащего, погибшего во время спецоперации.