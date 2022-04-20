Москва, 20 апреля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Причиной пожара в центре Москвы стало возгорание в подвалах фестивальной площадки возле памятника Юрию Долгорукому. Об этом 20 апреля сообщает телеграм-канал «Новости Москвы».

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На опубликованном сообществом видео видно, как сотрудники экстренных служб пытаются потушить очаг возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в центре Москвы возле здания городской мэрии произошел пожар.