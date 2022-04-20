Лос-Анджелес, США, 20 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Во время очередного заседания суда по иску Джонни Деппа к его экс-супруге Эмбер Хёрд популярный актёр признался, что никогда не смотрел оригинальный фильм «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины». Об этом 20 января на своей странице в соцсети сообщил основатель медиакомпании Puck News Мэтью Беллони.

NJM2010 Джонни Депп

Беллони напомнил своим подписчикам, что Депп был номинирован на «Оскар» за роль пирата Джека Воробья в этой картине. Он также написал, что Депп сделал «крутой ход». Отметим, что кроме Джонни Деппа смотреть фильмы со своим участием не любят такие актёры, как Джаред Лето, Мерил Стрип, Хоакин Феникс, Хавьер Бардем и Риз Уизерспун.

Напомним, премьера ленты «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» состоялась 22 августа 2003 года. Джонни Депп, будучи тогда уже весьма известным актёром, стал ещё более популярным из-за исполнения роли Джека Воробья.