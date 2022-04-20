Боготольский район, Красноярский край, 20 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Проверка по факту смертельного травмирования женщины на железной дороге проводится в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 апреля в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Pixabay.com Железная дорога

ЧП произошло на станции Критово в Боготольском районе Красноярского края. Предварительно установлено, что днём 19 апреля 2022 года женщина 1981 года рождения пересекала железнодорожные пути на велосипеде по нерегулируемому железнодорожному переезду. Она находилась в непосредственной близости с грузовым поездом.

Увидев женщину, локомотивная бригада применила экстренное торможение и подала звуковые сигналы повышенной громкости. Однако женщина на подаваемые сигналы не реагировала.

Из-за малого расстояния произошёл наезд. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Серышево Амурской области на железнодорожных путях погиб мужчина.

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