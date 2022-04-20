Москва, 20 апреля 2022, 12:52 — REGNUM Положительное влияние Русской православной церкви на общественную жизнь страны отмечают 45% жителей России, отрицательное — 6%. Не ощущают влияния РПЦ 26%, свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Влияние РПЦ на политику не замечают 35% опрошенных. Наблюдают влияние церкви на эту сферу жизни страны 37% российских граждан, в тои числе сильное — 14%, слабое — 23%.
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу доверяют 54% респондентов. Относятся с недоверием 22% участников опроса
Опрос проведен 8–10 апреля 2022 года в 104 населенных пункта среди 1500 граждан РФ от 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Как сообщало ИА REGNUM, в России не считают себя верующими людьми 23% граждан.
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