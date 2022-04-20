Москва, 20 апреля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Украинская сторона получила от России проект документа, сообщил 20 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он рассказал журналистам, что украинской стороне в рамках переговорного процесса передан проект документа. Сейчас Москва ждёт реакции Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия утратила доверие украинским переговорщикам из-за частой смены позиции, рассказали в МИД России.