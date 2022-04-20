Дзержинский район, Калужская область, , 13:13 — REGNUM В Калужской области вынесен приговор в отношении 45-летнего водителя за наезд на 96-летнего ветерана Великой Отечественной воны. Об этом 20 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской региона.

Такси Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что подсудимый — водитель такси, высадив пассажира – 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны возле дома, начал движение задним ходом и совершил на наезд на пожилого человека, в результате чего потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью. Водитель признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженном с оставлением места его совершения

Государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства вины подсудимого, на основании которых судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно. Кроме того, удовлетворены исковые требования прокуратуры в интересах потерпевшего в размере 500 тысяч рублей.

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