Москва, , 12:50 — REGNUM О героических действиях старшего лейтенанта Андрея Скачкова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 20 апреля в Минобороны России.

Старший лейтенант Андрей Скачков Минобороны РФ

Отмечается, что танковая рота под командованием старшего лейтенанта вела освобождение населенных пунктов от украинских нацистов.

«Ведя наступательные действия на позиции боевиков, экипаж танка, под командованием старшего лейтенанта Скачкова, проводя противоогневые маневры, огнем из танкового вооружения уничтожил до 10 националистов, грузовой автомобиль с боеприпасами и укрепления противника, а также опорный пункт боевиков», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что, заметив в ходе боя подбитый танк ВС РФ, старший лейтенант, несмотря на угрозу собственной жизни, прикрыл своей боевой машиной обездвиженный танк от огня противника, а затем прицельным огнем уничтожил огневые точки врага.

«Уверенные и самоотверженные действия старшего лейтенанта Андрея Скачкова способствовали освобождению населенного пункта от вооруженных формирований украинских неонацистов», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях командира отдельного медицинского батальона подполковника медицинской службы Хазби Макоева в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.