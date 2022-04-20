Тюмень, , 12:49 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 369 вылеченных ковидных пациентов, и 32 госпитализированных с COVID-19. Об этом 20 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 20 апреля коронавирус выявили у 137 тюменцев. Это на 29 человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 20 апреля коронавирус выявили у 189 586 человек, выздоровели 183 030 пациентов, скончались 4284 (на одного человека больше, чем днём ранее).

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