Москва, 20 апреля 2022, 12:48 — REGNUM В эти минуты в центре Москвы возле здания городской мэрии зафиксирован пожар. Об этом 20 апреля сообщает телеграм-канала «SHOT».
«Пожар напротив правительства Москвы на Тверской. Информация уточняется», — написал телеграм-канал.
По предварительной информации горит временное деревянное здание напротив памятника Юрию Долгорукому. Также автор поста выложил видео, на котором виден сильный дым.
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