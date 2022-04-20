Москва, 20 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В эти минуты в центре Москвы возле здания городской мэрии зафиксирован пожар. Об этом 20 апреля сообщает телеграм-канал SHOT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мэрия Москвы

«Пожар напротив правительства Москвы на Тверской. Информация уточняется», — написал телеграм-канал.

По предварительной информации, горит временное деревянное здание напротив памятника Юрию Долгорукому. Также автор поста выложил видео, на котором виден сильный дым.