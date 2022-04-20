Кемерово, , 12:47 — REGNUM На большей части Кемеровской области завтра, 21 апреля, сохранится высокая пожароопасность — 4 класса горимости. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

«В условиях сухой и ветреной погоды высок риск возникновения пожаров, — предупредили в региональном управлении МЧС России. — В сложившихся обстоятельствах важно быть особенно внимательными к соблюдению правил пожарной безопасности: использование открытого огня, разведение костров, отжиг сухой растительности и сжигание мусора сейчас категорически запрещены».

В ведомстве напомнили, что нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, который сейчас действует в Кузбассе, влечёт наложение штрафа на граждан от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей.