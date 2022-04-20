София, , 12:46 — REGNUM Болгарская пограничная полиция, как и греческая, заставила раздеться до пояса 84 нелегалов, ищущих убежища, и отправила их в Турцию. Источник в службе безопасности сообщил, что болгарские пограничники отправили в Турцию не менее 84 нелегальных просителей убежища полуобнаженными. Об этом сообщает Ariana News.

Просители убежища ariananews. co

Источник на условиях анонимности сообщил, что пограничники в северо-западной турецкой провинции Кыркларели, патрулируя район Куфказ недалеко от границы с Болгарией, заметили присутствие полуголых людей. Беженцы из Афганистана, Марокко, Сирии и Ирана пытались защитить себя от холода, завернувшись в тряпки и мешки.

Просители убежища заявили, что они прибыли в Болгарию через Грецию. Они были арестованы болгарской полицией и полуголыми отправлены в Турцию после того, как болгары забрали их вещи.

Такая же группа из 103 нелегальных просителей убежища, граждан Афганистана, Марокко, Сирии, Туниса и Ирана, была задержана турецкими силами безопасности в Куфказе. Через некоторое время их направили в Куфказский репатриационный центр.

Турция является основными воротами для нелегальных просителей убежища, особенно для тех, кто спасается от войны и преследований и хочет попасть в Европу, чтобы начать новую жизнь.