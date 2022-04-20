Грозный, 20 апреля 2022, 12:45 — REGNUM Украинская армия под натиском российских бойцов спасается бегством, бросая даже тяжелое вооружение. Так, одному из чеченских подразделений достался в качестве трофея танк «Абрамс». Они сразу же водрузили на него флаг Чеченской Республики. Видеокадры этого события опубликовал 20 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам Кадырова, деморализованные украинские вояки бегут, оставляя «нашим бойцам ценные подарки стоимостью несколько миллионов долларов». Как пошутил глава Чечни, «регулярные поставки вооружения со стороны США и Европы приходятся очень кстати», благодаря им оснащение чеченских подразделений техникой и вооружением — очень хорошее: бандеровцев «можно будет гонять на иномарках».