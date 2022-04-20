Грозный, , 12:45 — REGNUM Украинская армия под натиском российских бойцов спасается бегством, бросая даже тяжелое вооружение. Так, одному из чеченских подразделений достался в качестве трофея танк «Абрамс». Они сразу же водрузили на него флаг Чеченской Республики. Видеокадры этого события опубликовал 20 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров.

Танк «Абрамс» (сс) DVIDSHUB

«Очередным таким трофеем стал танк с полным боевым комплектом. Наши бойцы очень обрадовались такому приобретению и быстро водрузили на него чеченский флаг. Теперь им будет намного легче добираться до следующих ценных трофеев, которые им любезно предоставят украинские националисты», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, деморализованные украинские вояки бегут, оставляя «нашим бойцам ценные подарки стоимостью несколько миллионов долларов». Как пошутил глава Чечни, «регулярные поставки вооружения со стороны США и Европы приходятся очень кстати», благодаря им оснащение чеченских подразделений техникой и вооружением — очень хорошее: бандеровцев «можно будет гонять на иномарках».