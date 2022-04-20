Вашингтон, 20 апреля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Некоторые члены комиссии, которая расследует беспорядки на Капитолийском холме в январе 2021 года, предлагают пересмотреть закон о восстании от 1807 года. Поводом стали действия бывшего президента США Дональда Трампа, пишет газета The New York Times.

CantWinThisGame Протесты у Капитолия

За несколько дней до беспорядков в Вашингтоне некоторые самые радикальные сторонники Трампа, проигравшего на выборах Джо Байдену, призывали его воспользоваться своим статусом главнокомандующего и удержаться у власти за счёт вооружённых сил.

Сейчас комитет Палаты представителей, расследующий эти беспорядки, обнаруживает новые доказательства того, на что готов был Трамп ради власти, отмечает издание.

«Некоторые законодатели в комиссии начали тихое обсуждение пересмотра Закона о восстании, закона 1807 года, который даёт президентам широкие полномочия по развёртыванию вооружённых сил в Соединенных Штатах в условиях восстания», — говорится в публикации.

Обсуждения носят предварительный характер, и дебаты по этому закону спровоцированы последствиями президентства Трампа. Те, кто выступает за обсуждение, предполагают, что будущий президент-изгой попытается использовать армию, чтобы разжечь, а не подавить восстание.

При этом скептиков беспокоит возможное лишение главы государства права развернуть вооруженные силы в случае восстания, как это происходило, к примеру, в период Гражданской войны.

Трамп никогда не применял этот закон, но грозился это сделать в 2020 году, когда страну захлестнули протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Применить закон предлагал и один из главных советников Трампа Стивен Миллер из-за ситуации с мигрантами.

«Многие из нас считают, что Закон о восстании, который бывший президент угрожал применить несколько раз в течение 2020 года, заслуживает пересмотра», — заявила Зои Лофгрен, демократ от Калифорнии и член комитета 6 января.

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