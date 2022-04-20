Курск, 20 апреля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Курской области усилена работа по профилактике правонарушений на железной дороге. Как сообщила пресс-служба областной администрации, с 14 по 22 апреля проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор», направленное на «противодействие деструктивному поведению подростков на объектах железнодорожной инфраструктуры».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

В местах несанкционированных переходов через железнодорожные пути на участках Курск – Свобода, Дьяконово – Лукашевка и Льгов – Блохино сотрудники МЖД и транспортной полиции проводят рейды.

В учебных заведениях области организованы разъяснительные беседы и лекции о правилах безопасности на железной дороге. Эти темы планируют включить в планы родительских собраний и «минуток безопасности» в учреждениях образования.