Симферополь, 20 апреля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение из-за непогоды объявлено на территории Крыма на 21 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

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Согласно прогнозу, 21 апреля полуостров накроет Черноморский циклон. Утром и днём в регионе ожидаются дожди, в горах — снег, местами очень сильные осадки. Ветер усилится до 20-25 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее штормовое предупреждение из-за ливней было объявлено на территории Краснодарского края.