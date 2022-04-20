Кишинёв, , 12:43 — REGNUM Жители Молдавии 20 апреля собрались возле парламента на протестный митинг, выступая против запрета носить георгиевскую ленту. Об этом сообщает РИА Новости.

Георгиевская лента torange.biz

По данным журналистов, акция проходит тихо. Многие из участников зарыли рты медицинскими масками и шарфами. Активисты пришли с плакатами «Мы помним — мы гордимся!», «Нет цензуре!». Также на плакатах есть призывы отправить «на свалку истории» президента Молдавии Майю Санду и правящую партию «Действие и солидарность».

Сообщается, что на месте присутствуют правоохранители. Они не пресекают акцию, несмотря на запрет на массовые мероприятия, действующий из-за режима ЧП, который введён 24 февраля после начала Россией спецоперации по денацификации Украины.

Напомним, Санду 19 апреля сообщила, что подписала закон о запрете демонстрировать символы, которые могут быть истолкованы как поддержка спецоперации России по денацификации Украины. Под определение попали символы Z и V, а также георгиевская лента. Санду заявила, что георгиевскую ленту пора отправить «на свалку истории».

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