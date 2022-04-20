Оренбург, 20 апреля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Оренбуржье 20 апреля ушел из жизни писатель Пётр Краснов. Министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко выразила соболезнование в связи с его кончиной. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

министерство культуры Оренбургской области писатель Пётр Краснов

«Сегодня Оренбуржье потеряло человека с горячим сердцем и большой душой – писателя Петра Краснова. Он прожил яркую и счастливую творческую жизнь, познав успех и признание: многие его произведения опубликованы в центральных журналах, рассказ «Мост» вошёл в антологию «Шедевры русской литературы XX века», ЮНЕСКО отметило дипломом «За выдающийся вклад в мировую литературу», издано полное собрание сочинений в пяти томах», — сказала глава минкульта.

Она отметила, что слову Петра Краснова верили, за его словом шли. Писатель, яркий общественный деятель, в нём непримиримость с несправедливостью всегда сочеталась с движением светлой души помочь, направить, найти выход. Отсюда – глубокое понимание эпохи, человека. Отсюда и смыслы, вложенные Петром Красновым и в свои произведения, и в проекты, которыми наполнил пространство Оренбуржья.

«Так, его инициативе мы обязаны основанием Всероссийской Пушкинской литературной премии «Капитанская дочка», литературного журнала «Гостиный двор» и во многом созданием Областного Дома литераторов им. С. Т. Аксакова. Уход из жизни личности такого масштаба всегда воспринимается невосполнимой утратой. Это так и есть. Но, Пётр Николаевич оставил нам свои произведения, смысл которых постигать будет не одно поколение человечества», — сказала Евгения Шевченко.

Пётр Краснов родился 12 января 1950 года в селе Ратчино Оренбургской области. В 1978 году, после выхода первой книги «Сашкино поле», принят в Союз писателей. В 1983 году окончил Высшие литературные курсы. Его рассказы и повести публиковались в журналах «Наш современник», «Дружба народов», «Молодая Гвардия», «Литературная Россия», «Новый мир», «Москва», в еженедельнике «Литературная Россия», многих выпусках «Роман-газеты». Является лауреатом многочисленных премий. Удостоен Диплома ЮНЕСКО «За выдающийся вклад в мировую культуру».