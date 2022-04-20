Москва, 20 апреля 2022, 12:43 — REGNUM В России с начала спецоперации на Украине снизилось количество преступлений экстремистской направленности. Об этом 20 апреля заявил замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Дмитрий Петров.
Также он добавил, что с начала спецоперации появились новые статьи административного и уголовного кодекса по предоставлению недостоверных сведений о деятельности Вооруженных сил России.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.