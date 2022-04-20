Москва, 20 апреля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В России с начала спецоперации на Украине снизилось количество преступлений экстремистской направленности. Об этом 20 апреля заявил замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Дмитрий Петров.

Dogswar.ru СОБР МВД России

«Если мы возьмем статистику преступлений с признаками экстремистской направленности, то по большому счету статистика уменьшилась этих преступлений», — сказал он на заседании президиума Общественного совета при МВД РФ, отвечая на соответствующий вопрос.

Также он добавил, что с начала спецоперации появились новые статьи административного и уголовного кодекса по предоставлению недостоверных сведений о деятельности Вооруженных сил России.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.