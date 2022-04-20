Париж, , 12:43 — REGNUM Подобно Жан-Люку Меланшону, который призывает жителей Франции «избрать его премьер-министром», Эрик Земмур, потерпевший поражение в первом туре выборов во Франции, набрав лишь 7,07% голосов, стремится «обновить» нижнюю палату, сообщает Le Figaro.

Эрик Земмур (сс) IllianDerex

Эрик Земмур «предлагает создать большую коалицию правых и всех патриотов».

«Я протягиваю руку «Национальному объединению», республиканцам, которые отказываются от макронизма, и «Вставай, Франция"», — заявил Эрик Земмур, призывая эти политические партии во Франции объединить усилия.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен встретятся на дебатах, которые состоятся вечером 20 апреля.

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