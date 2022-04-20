Эль-Хасака, Сирия, 20 апреля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Армия Турции и лояльные ей отряды боевиков нанесли удар по городу Абу-Расин на севере Сирии. Об этом 20 апреля сообщает официальное информационное агентство SANA.

Бомбардировка. Сирия

По данным журналистов, под удар попали жилые дома и хозяйственные строения по всей территории города. Информации о погибших и раненых не поступало.

Отмечается, что целью турецкой армии являются базы Рабочей партии Курдистана — вооружённой группировки, которая регулярно совершает рейды на территорию Турции.

Как сообщают местные СМИ, ранее под обстрел также попали несколько населённых пунктов, расположенных вблизи государственной границы Турции и Сирии.

В понедельник, 18 апреля, армия Турции начала антитеррористическую операцию в северном Ираке, направленную против Рабочей партии Курдистана.