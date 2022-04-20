Уфа, , 12:43 — REGNUM Последний школьный звонок для выпускников 11-х классов в Уфе пройдет 25 мая. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Последний звонок Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Его подписал мэр города Ратмир Мавлиев.

Чиновникам и сотрудникам оперативных ведомств Уфы надлежит принять исчерпывающие меры по сохранению здоровья и жизни школьников, а также не допустить правонарушений среди учащихся при организации и проведении мероприятия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в дни «Последнего звонка» в Башкирии запрещена розничная торговля алкоголем.