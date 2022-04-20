В Уфе последний звонок для выпускников школ пройдет 25 мая
Уфа, 20 апреля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Последний школьный звонок для выпускников 11-х классов в Уфе пройдет 25 мая. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.
Ольга Демиденко ИА REGNUM
Последний звонок
Его подписал мэр города Ратмир Мавлиев.
Чиновникам и сотрудникам оперативных ведомств Уфы надлежит принять исчерпывающие меры по сохранению здоровья и жизни школьников, а также не допустить правонарушений среди учащихся при организации и проведении мероприятия.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в дни «Последнего звонка» в Башкирии запрещена розничная торговля алкоголем.