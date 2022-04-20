Барнаул, 20 апреля, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Благодаря национальным проектам «Демография «и «Образование», в Барнауле решается вопрос с дефицитом мест в детских садах и школах. Только в рамках первого нацпроекта в столице Алтайского края с 2018 по 2021 год создали уже порядка четырех тысяч мест в детских садах, в том числе, для детей в возрасте до трех лет — 2310 мест.

Altairegion22. ru В Барнауле построили и ввели в эксплуатацию еще один детский сад (улица Фурманова, 22)

Как сообщил глава города Вячеслав Франк, всего в прошлом году в столице Алтайского края удалось открыть четыре новых детских сада на 1030 мест. Работа по обеспечению дошкольными новых кварталов учреждениями продолжается. Строится детский сад на 330 мест по ул. 65 лет Победы.

Ещё одна стратегическая задача — создание новых школьных мест. В 2021 году по национальному проекту «Образование» запустили школу 137 на ул. Шумакова на 550 мест. Рамках индивидуальной программы развития Алтайского края ведётся строительство аналогичной школы, которая закроет потребности в ученических местах сразу двух посёлков — Спутник и Авиатор».

«С учетом существующей потребности, нам надо создать в Барнауле еще более 10 школ на 7 тысяч учебных мест. Мы занимаемся решением этой непростой задачи», — подчеркнул мэр алтайской столицы.

«Мы видим, как решаются проблемы в социальной сфере. Например, в Барнауле постепенно снимается вопрос обеспеченности мест в дошкольных и школьных учреждениях: ежегодно город прирастает новыми школами и детскими садами. В городе ведется планомерная работа по благоустройству: ежегодно преображаются дворы и общественные территории, уделяется внимание каждому из пяти районов, не остаются без внимания пригородные территории», — отметила председатель Барнаульской Думы Галина Буевич

Kremlin.ru Школьники

«Хорошо, что город растёт, растут микрорайоны. Да, дома растут быстрее, чем есть возможность построить новый детский сад или школу. Но даже за прошедший год в Барнауле построены четыре детских сада, одна новая школа — это только за один год!

И это хорошо, что они появляются. И жители наши должны четко понимать: если у нас ежегодно с нуля открываются совершенно новые школы, это очень хорошая тенденция. И я уже говорила, что старая часть города и новая — это разные истории. И новые детские сады, и новые школы — они все появляются в новых районах», — отметила депутат Барнаульской городской думы VI—VII созывов, председатель комитета по социальной политике, сопредседатель ОНФ в Алтайском краеМарина Понкрашёва.

Как сообщалоИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Образование» школы с современным оборудованием появляются даже в селах, новые кружки и секции позволяют раскрыть талант каждого ребенка.

Нацпроектом «Демография» предусмотрено создание до конца 2024 года более 256,8 тыс. новых мест для детей от 1,5 до 3 лет.