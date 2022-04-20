Курск, , 12:38 — REGNUM В Курске по факту падения ребёнка в канализационный люк организована процессуальная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Канализационный люк Цитата из к/ф «Прорыв». реж Дмитрий Светозаров. 1986. СССР

Мальчик упал в канализационный люк, расположенный на улице Вокзальной. В ходе проверки следствие установит причины происшествия и виновных. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

По информации «Курских известий», мальчик упал в люк 8 апреля во время прогулки. Прохожие вызвали помощь, и мальчика спасли сотрудники Росгвардии. Они же вытащили собаку мальчика, которая упала в тот же люк уже во время спасательной операции.