Донецк, 20 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В разрушенном в результате боевых действий Мариуполе разбирают завалы. Об этом 20 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Работы проводят сотрудники МЧС, коммунальных служб, а также местные жители, подключившиеся к уборке территорий.

«Практически возле каждого дома можно увидеть людей убирающих осколки стекла, с помощью спецтехники разбираются завалы разбитых домов и вывозится мусор», — рассказали в штабе.

Отмечается, что на городских улицах с каждым днём появляется всё больше людей.