Москва, , 12:38 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, направленный на совершенствование правового регулирования вопросов донорства и трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля. Закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Закон предусматривает создание единого федерального регистра доноров костного мозга. Сейчас в России ведется порядка 20 регистров потенциальных доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, в них состоят всего около 160 тыс. человек, в то время как по расчетам специалистов необходимо не менее 1 млн.

«Принятие законопроекта позволит быстрее находить доноров — добровольцев по всей стране. Это крайне важно для лечения таких заболеваний, как лейкоз, когда нельзя терять ни минуты», — отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, закон расширяет права живого донора, давшего информированное добровольное согласие на трансплантацию. Ему будет положены лечение и медицинская реабилитация, а также обеспечивается бесплатный проезд к месту изъятия и обратно.

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