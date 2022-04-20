Москва, 20 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. У жителей РФ будет оставаться всё меньше средств для вложения в ценные бумаги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового факультета финансового университета при правительстве РФ Борис Рубцов.

Фондовый рынок

«В условиях инфляционного обесценения национальной валюты вложения в акции более предпочтительны, чем вложения в долговые инструменты, — сказал Рубцов. — Но это касается тех категорий населения, у которых есть сбережения для инвестирования. Но таких и раньше было отнюдь не большинство. А в условиях санкционного давления, увеличения безработицы и сокращения реальных доходов, вызванного падением производства (в 2022 году, по различным оценкам, сокращение ВВП составит 10-15%), средств для инвестирования будет еще меньше. Так что интерес населения к акциям, как и к другим ценным бумагам, сократится, но, с нашей точки зрения, не радикально».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юрий Твердохлеб рассказал о том, остыл ли интерес жителей РФ к приобретению ценных бумаг.