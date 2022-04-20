Москва, 20 апреля 2022, 12:38 — REGNUM О героических действиях командира отдельного медицинского батальона подполковника медицинской службы Хазби Макоева в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины сообщили 20 апреля в Минобороны России.

Командир отдельного медицинского батальона подполковник медицинской службы Хазби Макоев
Командир отдельного медицинского батальона подполковник медицинской службы Хазби Макоев
Минобороны РФ

Уточняется, что подполковник смог во время проведения специалной военной операции оперативно развернуть военный полевой госпиталь, обеспечить эвакуацию и прием раненых, а также организовать эффективную работу медицинского персонала.

«В ходе ожесточенных боев за освобождение населенного пункта в результате артиллерийского обстрела противником месторасположения госпиталя, подполковник Макоев был контужен и на некоторое время потерял сознание. Придя в себя и грамотно оценив обстановку, Хазби организовал эвакуацию раненых, находившихся на излечении в госпитале в подвал здания, чем спас им жизни», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в общей сложности с момента участия в спецоперации медицинский батальон под командованием подполковника эвакуировал и в полевых условиях оказал квалифицированную медицинская помощь более чем 1000 российских военнослужащих, что способствовало скорейшему возвращению в строй значительной части из них.

«В ходе боевых действий подполковник Хазби Макоев лично оказал первую медицинскую помощь 120 военнослужащим, что обеспечило сохранение их жизней», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях рядового Василия Шпильчина в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.