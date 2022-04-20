Москва, 20 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. О героических действиях командира отдельного медицинского батальона подполковника медицинской службы Хазби Макоева в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины сообщили 20 апреля в Минобороны России.

Минобороны РФ Командир отдельного медицинского батальона подполковник медицинской службы Хазби Макоев

Уточняется, что подполковник смог во время проведения специальной военной операции оперативно развернуть военный полевой госпиталь, обеспечить эвакуацию и прием раненых, а также организовать эффективную работу медицинского персонала.

«В ходе ожесточенных боев за освобождение населенного пункта в результате артиллерийского обстрела противником месторасположения госпиталя, подполковник Макоев был контужен и на некоторое время потерял сознание. Придя в себя и грамотно оценив обстановку, Хазби организовал эвакуацию раненых, находившихся на излечении в госпитале в подвал здания, чем спас им жизни», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в общей сложности с момента участия в спецоперации медицинский батальон под командованием подполковника эвакуировал и в полевых условиях оказал квалифицированную медицинскую помощь более чем 1000 российских военнослужащих, что способствовало скорейшему возвращению в строй значительной части из них.

«В ходе боевых действий подполковник Хазби Макоев лично оказал первую медицинскую помощь 120 военнослужащим, что обеспечило сохранение их жизней», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях рядового Василия Шпильчина в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.