Москва, , 12:36 — REGNUM В настоящее время нельзя сказать, что интерес жителей РФ к приобретению ценных бумаг существенно охладел. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

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«В последние годы интерес жителей РФ к рынку ценных бумаг неуклонно рос: в 2021 году мы наблюдали устойчивое увеличения числа непрофессиональных участников рынка, — сказал Твердохлеб. — В 2022 году в течение полутора месяцев торги не проводились, и сейчас работу фондового рынка все еще нельзя назвать полноценной и устойчивой. Расширение аудитории будет идти несколько сдержанно. В первом полугодии 2022 года количество участников может снизиться, однако говорить о том, интерес существенно охладел, не стоит. Мы видим, что в условиях санкционного давления рынок выстоял. Подобная ситуация благоприятна для реализации бычьего тренда – приобретения ценных бумаг в ожидании их роста».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Диана Степанова объяснила, к каким ценным бумагам стоит присмотреться жителям РФ в сложившихся условиях.

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