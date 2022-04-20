Красноярск, , 12:36 — REGNUM Прокуратура Ленинского района Красноярска направила в суд уголовное дело о разбойном нападении на двух подростков. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 апреля в прокуратуре Красноярского края.

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Житель Красноярска обвиняется по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершённый с использованием предмета в качестве оружия»).

По версии следствия, в марте 2022 года, днём, мужчина напал на двух подростков. Угрожая аэрозольным баллончиком, он забрал у одного из них мобильный телефон и убежал.

Вскоре злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов. Похищенный телефон изъяли и вернули владельцу.

Суд заключил обвиняемого под стражу. В ходе расследования он полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Красноярска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске подростков будут судить за разбойное нападение.

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