Москва, 20 апреля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, направленный на защиту прав покупателей товаров у агрегаторов, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

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На уровне федерального закона закрепляется перечень условий договора, которые признаются недопустимыми и ущемляющими права потребителя. Среди них условия, которые предоставляют продавцу (изготовителю, исполнителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру, владельцу агрегатора) право на односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение условий обязательства (предмета, цены, срока и иных согласованных с потребителем условий), за исключением случаев, если законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации предусмотрена возможность предоставления договором такого права. Также это условия, которые ограничивают право потребителя на свободный выбор территориальной подсудности споров, предусмотренный законом и условия, которые ставят удовлетворение требований потребителя в отношении товаров (работ, услуг) с недостатками в зависимость от условий, не связанных с недостатками товаров (работ, услуг).

Прописывается, что продавец (исполнитель, владелец агрегатора) не вправе отказывать в заключении, исполнении договора, направленного на приобретение одних товаров (работ, услуг), по причине отказа потребителя в приобретении иных товаров (работ, услуг).

Вводится запрет на принуждение потребителя под угрозой отказа в совершении сделки к предоставлению персональных данных в случаях, когда предоставление таких данных не предусмотрено законодательством и не связано с совершением сделки по реализации товаров (работ, услуг).

Также предусматриваются дополнительные императивные требования к договорам с участием потребителей. В частности, устанавливается срок, в течение которого должны быть удовлетворены требования покупателя (потребителя услуг) о возмещении убытков, причиненных ему вследствие включения в договор условий, ущемляющих права — в течение десяти дней со дня предъявления таких требований.