Орел, 20 апреля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Бывший генеральный директор ООО «321 Военно-строительное управление» признан виновным в хищении 85 млн рублей, решение суд вынес 20 апреля, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Коргин.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Экс-гендиректор признан виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Как установлено судом и следствием, подсудимый с марта 2016 года по февраль 207 года «похитил принадлежащие ОАО «Орелгортеплоэнерго» денежные средства в сумме свыше 85 млн руб., причинив имущественный ущерб ОАО «Орелгортеплоэнерго» на указанную сумму, в особо крупном размере».

Суд назначил фигурантку дела наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении общего режима.