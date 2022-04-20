Красногорск, , 12:35 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снова начала расти. Об этом свидетельствует опубликованная 20 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории региона было подтвержден 281 случай заражения коронавирусом. Эта цифра на 132 случая больше аналогичного показателя 19 апреля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 149 человек, а днём ранее — у 214 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 9 195 новых случая заражения коронавирусом.

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