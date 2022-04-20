Кемерово, 20 апреля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В кузбасском Анжеро-Судженске из-за пожара в здании цеха горно-обогатительной фабрики «Анжерская» были эвакуированы 155 человек. Об этом сообщает сайт NGS42. RU со ссылкой на свой источник информации и управление МЧС Кузбасса.

24.mchs.gov.ru На пожаре

По данным ведомства, люди эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет.

На месте работают шесть отделений пожарной охраны. Открытое горение уже ликвидировано. Общая площадь возгорания — около 50 кв. м.