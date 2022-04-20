Лос-Анджелес, США, , 12:34 — REGNUM Режиссёр М. Найт Шьямалан сообщил о начале съёмок своего нового фильма «Стук в хижине» (Knock at the Cabin). Об этом режиссёр написал 19 апреля на своей странице в соцсети.

Кинематографист выложил в сеть фотографию, на которой он запечатлён с хлопушкой-нумератором в руках на фоне декораций. «Первый день. Первый кадр. Пятнадцатый фильм!» — написал Шьямалан.

Напомним, картина «Стук в хижине» будет выполнена в жанре ужасов. «Я скажу вам вот что: как ни странно, это был самый быстрый сценарий, который я когда-либо писал», — сказал ранее М. Найт Шьямалан. Премьера фильма запланирована на 3 февраля 2023 года.

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