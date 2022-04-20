Санкт-Петербург, 20 апреля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Автор и исполнитель Александр Розенбаум отказался от участия в отборе на присуждение звания «Почётного гражданина Санкт-Петербурга» в 2022 году и снял свою кандидатуру. Об этом 20 апреля сообщили в Законодательном собрании Петербурга, отмечает издание «Фонтанка».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Александр Розенбаум

Его кандидатуру в почетные граждане выдвинула региональная общественная организация мастеров декоративно-прикладного искусства «Палата ремёсел». Сам Розенбаум своё решение отозвать кандидатуру никак не прокомментировал.

В петербургском парламенте 20 апреля должны были обсудить вопрос о том, будет ли присуждена награда в этом году или нет — по закону, новых почетных граждан выбирают не чаще, чем раз в год, но не реже одного раза в пять лет. Однако никаких обсуждений по этой теме не последовало.

Отметим, что теперь кандидатами на звание «Почётного гражданина Санкт-Петербурга» в 2022 году остались председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, гендиректор биотехнологической компании «Биокад» Дмитрий Морозов, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и президент некоммерческого партнерства «Транспортный союз Северо-Запада», экс-глава Ленгорисполкома Владимир Ходырев.

Голосование проводится на заседании, которое предшествует Дню города (27 мая).

Напомним, несколько дней назад Александр Розенбаум выступил перед военными, проходящими лечение после ранений, полученных в ходе специальной военной операции.