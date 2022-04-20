Москва, 20 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Финансовые организации в РФ часто не разъясняют клиентам, как создавать портфель ценных бумаг, и поэтому те часто приобретают неликвидные, высокорисковые бумаги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Pixabay.com Рост фондового рынка

«Наибольшей популярностью у граждан РФ пользуются вложения в ценные бумаги через брокерские счета. Однако финансовые организации зачастую не разъясняют клиентам, как эффективно и безопасно создавать портфель ценных бумаг в соответствии с риск-профилем. В результате клиенты приобретают неликвидные, высокорисковые бумаги с дополнительными обязательствами или повышенными комиссиями, – сказала Степанова. — Тем гражданам РФ, которые все-таки хотят купить ценные бумаги, стоит обратить внимание на короткие ОФЗ до года, на товарные активы, которые дорожают в период рецессии (углеводороды, металлургия и прочее), на недооцененные акции российских компаний, которые могут вырасти в цене».

По словам Степановой, долгосрочные инвестиции на рынке ценных бумаг России, который сейчас характеризуется малой емкостью и высокой волатильностью, очень рискованны.

«Однозначно следует избегать непрозрачных и высокорисковых инструментов (структурных нот, фондов с неликвидными активами, хедж-фондов и прочего)», — сказала экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова рассказала, что санкционное давление на Россию подорвало растущий активный интерес жителей РФ к приобретению ценных бумаг.