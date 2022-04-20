Ереван, , 12:32 — REGNUM Участники войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года Нвер Киракосян и Артур Авакян, объявившие голодовку на площади Свободы в Ереване, не будут прекращать акцию протеста, несмотря на просьбы. Об этом они 20 апреля сообщили журналистам.

Протест OpenClipart-Vectors

«Мы не выступаем против государства, оппозиции или власти, мы хотим дать отрезвляющий сигнал обществу. Мы хотим, чтобы молодёжь не замалчивала беспокоящие вопросы, а выражала протест и боролась за свои ценности», — сказал Киракосян.

Авакян обратился через журналистов к молодёжи. Он призвал всех действовать, а не ограничиваться статусами в соцсетях.

Напомним, Киракосян и Авакян объявили о голодовке 18 апреля. Они таким образом поддержали начавшуюся накануне сидячую акцию протеста, объявленную главой оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» Артуром Ванецяном. Протестующие требуют от властей Армении изменить политику в отношении Нагорного Карабаха и привлечь внимание к проблемам этой республики.

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