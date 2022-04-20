Участники голодовки в Ереване отказались прекращать акцию протеста
Ереван, 20 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Участники войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года Нвер Киракосян и Артур Авакян, объявившие голодовку на площади Свободы в Ереване, не будут прекращать акцию протеста, несмотря на просьбы. Об этом они 20 апреля сообщили журналистам.
«Мы не выступаем против государства, оппозиции или власти, мы хотим дать отрезвляющий сигнал обществу. Мы хотим, чтобы молодёжь не замалчивала беспокоящие вопросы, а выражала протест и боролась за свои ценности», — сказал Киракосян.
Авакян обратился через журналистов к молодёжи. Он призвал всех действовать, а не ограничиваться статусами в соцсетях.
Напомним, Киракосян и Авакян объявили о голодовке 18 апреля. Они таким образом поддержали начавшуюся накануне сидячую акцию протеста, объявленную главой оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» Артуром Ванецяном. Протестующие требуют от властей Армении изменить политику в отношении Нагорного Карабаха и привлечь внимание к проблемам этой республики.