Улан-Удэ, , 12:31 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ сформировано 14 «фронтовых бригад», которые 7 мая будут выступать во дворах ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

«Фронтовые бригады» в Улан-Удэ Администрация Улан-Удэ

В состав бригад вошли артисты ансамбля «Забава», театра современного танца «Угол зрения», муниципального духового оркестра, солисты детских школ искусств и так далее.

Всего выступления запланированы в 33 дворах — столько ветеранов осталось в городе. Ещё три ветерана проживают в районах республики. Выступления жильцы домов могут посмотреть и послушать из окон и балконов.

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